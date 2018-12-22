Лучано Спаллетти: "Интер" испытывает психологические проблемы"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после ничьей с "Кьево" в матче 17-го тура чемпионата Италии заявил, что его команда испытывает проблемы с психологией.

- Эта игра ничем не отличалась от наших последних матчей, - приводит слова Спаллетти Football Italia. - В самом конце в нашей обороне открылась дыра. Мы не может удерживать свое преимущество по ходу встреч. А это нужно делать, чтобы добиваться результата. Это не физическая проблема, а психологическая. Время от времени мы принимаем противоречивые решения.

"Интер" занимает 3-е место в серии А, имея в активе 33 очка.

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