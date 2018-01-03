Лучано Спаллетти: "Боюсь, что боссы "Интера" заставят некоторых игроков уйти"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти опасается, что команда потеряет некоторых игроков в январе. Он выразил такое мнение после встречи с руководством клуба.

– Я встречался с руководителями, чтобы забрать контракты игроков, а теперь повезу их домой, чтобы спрятать, – цитирует Football Italia шуточный ответ Спаллетти. – Нужно спрашивать руководство, потому что я ни на что не рассчитываю. Просто хочу сохранить своих игроков, но боюсь, что боссы заставят некоторых игроков уйти.