15:19 | Футбол — Италия

Лучано Спаллетти: "Боюсь, что боссы "Интера" заставят некоторых игроков уйти"

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Главный тренер "Интера"  Лучано Спаллетти опасается, что команда потеряет некоторых игроков в январе. Он выразил такое мнение после встречи с руководством клуба.

– Я встречался с руководителями, чтобы забрать контракты игроков, а теперь повезу их домой, чтобы спрятать, – цитирует Football Italia шуточный ответ Спаллетти. – Нужно спрашивать руководство, потому что я ни на что не рассчитываю. Просто хочу сохранить своих игроков, но боюсь, что боссы заставят некоторых игроков уйти.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SirRedDevil

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