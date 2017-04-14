Ли Юнхун был официально представлен как президент "Милана"

Глава китайско-американского консорциума Rossoneri Sport Investment Lux Ли Юнхун был представлен в качестве нового президента "Милана". Напомним, что накануне руководство "Милана" завершило сделку по продаже клуба.

Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами. Договор был подписан 15 августа 2016 года, 24 марта этого стороны подтвердили свои намерения, так как официальное закрытие сделки неоднократно откладывалось из-за финансовых трудностей представителей Поднебесной.