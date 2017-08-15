Леонардо Бонуччи: "Конфликт с Аллегри начался в матче с "Порту"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи отметил, что сосредоточен на выступлениях за новую команду. Итальянец подчеркнул, что спокойно относится к критике в связи с переходом в миланский клуб из "Ювентуса" за 40 миллионов евро.

– Сейчас я сосредоточен на выступлениях за "Милан", – цитирует La Gazzetta dello Sport Бонуччи. – "Ювентус" для меня в прошлом. Я благодарю руководителей за все, что они мне дали. С их помощью я стал одним из лучших защитников в мире. Но они вместе с Аллегри в прошлом сезоне сделали свой выбор, а я сделал свой. Наши разногласия начались в матче против "Порту" в 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого возникали менее острые моменты.

Реакция болельщиков? Если бы я читал все, что пишут в интернете, то давно бы покинул "Ювентус". Они пишут мне оскорбления, но я на это никак не реагирую. В интернете могут писать все, что хотят. Я к этому отношусь спокойно.