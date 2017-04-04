"Лацио" уступил "Роме", но вышел в финал Кубка Италии

"Рома" обыграла "Лацио" (3:2) в ответном матче полуфинала Кубка Италии. В первой встрече "Лацио" был сильнее со счетом 2:0, таким образом, по сумме двух встреч, проходит в финал турнира.
В составе победителей мяч забил Стефан Эль-Шаарави, дубль на счету Мохамеда Салаха, у "Лацио" по голу забили Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле. В другом полуфинальном матче играют "Ювентус" и "Наполи", первая встреча завершилась победой туринцев со счетом 3:1.
Кубок Италии
1/2 финала
Ответный матч
Голы: Милинкович-Савич, 37 (0:1). Эль-Шаарави, 43 (1:1). Иммобиле, 56 (1:2). Салах, 66 (2:2). Салах, 90 (3:2).
"Рома": Алиссон, Рюдигер, Манолас, Жуан Жезус (Бруну Перес, 46), Эмерсон, Наингголан, Паредес (Тотти, 81), Стротман, Салах, Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 71).
"Лацио": Стракоша, Баштуш, де Фрай (Худт, 46), Уоллас, Баста, Милинкович-Савич, Билья (Мурджа, 71), Лулич, Лукаку, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Кейта, 57).
Предупреждения: Наингголан, 26. Фелипе Андерсон, 30. Джеко, 31. Паредес, 38. Лукаку, 48. Перотти, 74.
Судья: Риццоли.
4 апреля. Рим. Стадион Olimpico.
Первый матч: 0:2
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/cup/2016-2017/playoff/