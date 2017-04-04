"Лацио" уступил "Роме", но вышел в финал Кубка Италии

"Рома" обыграла "Лацио" (3:2) в ответном матче полуфинала Кубка Италии. В первой встрече "Лацио" был сильнее со счетом 2:0, таким образом, по сумме двух встреч, проходит в финал турнира.

В составе победителей мяч забил Стефан Эль-Шаарави, дубль на счету Мохамеда Салаха, у "Лацио" по голу забили Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле. В другом полуфинальном матче играют "Ювентус" и "Наполи", первая встреча завершилась победой туринцев со счетом 3:1.

Кубок Италии

1/2 финала

Ответный матч

"Рома" – "Лацио" – 3:2 (1:1)

Голы: Милинкович-Савич, 37 (0:1). Эль-Шаарави, 43 (1:1). Иммобиле, 56 (1:2). Салах, 66 (2:2). Салах, 90 (3:2).

"Рома": Алиссон, Рюдигер, Манолас, Жуан Жезус (Бруну Перес, 46), Эмерсон, Наингголан, Паредес (Тотти, 81), Стротман, Салах, Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 71).

"Лацио": Стракоша, Баштуш, де Фрай (Худт, 46), Уоллас, Баста, Милинкович-Савич, Билья (Мурджа, 71), Лулич, Лукаку, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Кейта, 57).

Предупреждения: Наингголан, 26. Фелипе Андерсон, 30. Джеко, 31. Паредес, 38. Лукаку, 48. Перотти, 74.

Судья: Риццоли.

4 апреля. Рим. Стадион Olimpico.

Первый матч: 0:2

Текстовая трансляция матча "Рома" - "Лацио"