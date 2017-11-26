"Лацио" сыграл вничью с "Фиорентиной"

"Лацио" на своем поле сыграл вничью с "Фиорентиной" в матче 13-го тура чемпионата Италии – 1:1. Авторами голов стали Стефан де Фрай и Бабакар.

Чемпионат Италии

14-й тур

"Лацио" – "Фиорентина" – 1:1 (1:0)

Голы: де Фрай, 25 (1:0). Бабакар, 90+4 – с пенальти (1:1).

"Лацио": Стракоша, Раду, де Фрай, Баштуш, Марушич (Баста, 77), Лукас, Лулич (Лукаку, 62), Пароло, Луис Альберто (Кайседо, 88), Милинкович-Савич, Иммобиле.

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Лаурини (Витор Угу, 65), Бадель, Бенасси (Сапонара, 77), Верету, Кьеза, Теро (Бабакар, 60), Симеоне.

Предупреждения: Астори, 11. Лаурини, 49. Раду, 87. Милинкович-Савич, 90+7.

Судья: Масса.

26 ноября. Рим. Стадион "Олимпико".