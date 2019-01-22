Криштиану Роналду принял условный срок и штраф в размере 18,8 миллиона евро

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признал наказание о 23-месячном условном сроке и штрафе в размере 18,8 миллиона евро, информирует Football Italia.

Сегодня португалец прибыл в суд для вынесения решения по делу о неуплате налогов. Приговор будет вынесен в ближайшее время.

В 2017 году форварда, выступавшего за "Реал" обвинили о неуплате налогов на общую сумму порядка 14,8 миллиона евро.

Срок будет условным, поскольку по законам Испании первое тюремное заключение автоматически становится условным, если не превышает 24 месяца.