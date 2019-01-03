Криштиану Роналду: "Мечтаю выиграть много важных трофеев с "Ювентусом"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что хочет выиграть множество трофеев с туринским клубом. 33-летний португалец был признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards.

- Для меня большая честь получить эту награду, - приводит слова Роналду Football Italia. - Я хочу сказать спасибо своей семье, девушке, сыну, друзьям, Жорже Мендешу (агенту Роналду - Прим. "СЭ") и всему персоналу. 2018-й год был тяжелым для меня, однако я выиграл много трофеев, включая Лигу чемпионов.

В этом году я хочу завоевать множество титулов с "Ювентусом", который является моим новым клубом. Мне нравится соревноваться, поэтому в Турине я постараюсь выиграть все, что смогу.

В текущем сезоне Роналду провел 24 матча за "Ювентус", забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

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