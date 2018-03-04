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Кришито - о смерти Астори: "Навсегда запомню его улыбающимся"


Защитник и капитан "Зенита" Доменико Кришито в Инстаграме сообщил, что был шокирован сообщениями о смерти игрока обороны "Фиорентины" Давиде Астори. Капитан "фиалок" ушел из жизни во сне, ему был 31 год.

- Шокирован этим ужасным известием. Я всегда буду помнить тебя таким, как на фотографии, - с улыбкой. Покойся с миром, - написал Кришито.

Напомним, помимо "Фиорентины", Астори выступал за "Пиццигеттоне", "Кремонезе", "Кальяри" и "Рому". В этом сезоне он принял участие в 27 играх на клубном уровне, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. 

Капитан "Фиорентины" Астори найден мертвым в отеле. Подробности

 

Sconvolto da questa terribile notizia , ti ricorderò per sempre così, col sorriso ! RIP

Публикация от Domenico criscito (@domenicocriscito8691) Мар 4, 2018 в 3:25 PST

Матч "Удинезе" - "Фиорентина" перенесен после смерти Астори

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