Кришито - о смерти Астори: "Навсегда запомню его улыбающимся"

Защитник и капитан "Зенита" Доменико Кришито в Инстаграме сообщил, что был шокирован сообщениями о смерти игрока обороны "Фиорентины" Давиде Астори. Капитан "фиалок" ушел из жизни во сне, ему был 31 год.

- Шокирован этим ужасным известием. Я всегда буду помнить тебя таким, как на фотографии, - с улыбкой. Покойся с миром, - написал Кришито.

Напомним, помимо "Фиорентины", Астори выступал за "Пиццигеттоне", "Кремонезе", "Кальяри" и "Рому". В этом сезоне он принял участие в 27 играх на клубном уровне, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

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