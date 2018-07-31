Костас Манолас: "Малком? Я не знал о нем раньше, даже его имя"

Защитник "Ромы" Костас Манолас заявил, что даже не знал имени Малкома до того, как бразилец оказал римскому клубу ради "Барселоны". Бразилец договорился с римлянами, но спустя день перешел в испанскую команду.

– Ситуация с Малкомом? Он принял решение, – цитирует Football Italia Маноласа. – Если он не захотел присоединиться к "Роме", то для него лучше перейти в "Барселону". Он сам выбирает, как продолжать свою карьеру. Приветствую ли я его? Нет, я не знал его раньше, даже его имя. Нет причин говорить "Привет" ему.