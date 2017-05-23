Клаудио Раньери: "Рома" важнее Тотти"

Известный итальянский специалист Клаудио Раньери считает, что последний матч капитана "Ромы" Франческо Тотти в это воскресенье будет историческим, но команда важнее игрока. По его мнению, главный тренер "волков" Лучано Спаллетти не выпустит игрока на поле с первых минут.

- Неужели Тотти сказал, что завершает карьеру? Об этом говорили все, кроме него, - цитирует Sky Sport Italia Раньери. - Посмотрим, как будет проходить, но я не думаю, что Спаллетти выпустит Тотти с первых минут. Сначала "Рома", потом Франческо.