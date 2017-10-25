Классный гол Бернардекски в ворота СПАЛа. Видео

Нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески в матче 10-го тура чемпионата Италии против СПАЛа отметился эффектным голевым ударом. Форвард туринцев, обработав мяч на линии штрафной, вторым касанием отправил его в дальний угол ворот Альфреда Гомиса.
Отметим, что к 80-й минуте встречи "Ювентус" ведет со счетом 4:1.
GOOOLAAAZOOO!!! Federico #Bernardeschi opens the scoring for the Bianconeri. 1-0 #JuveSPALpic.twitter.com/ZgR6h0ubhN– Lega Serie A (@SerieAchannel) 25 октября 2017 г.
баламошка
Главное забил - типо так и надо) Мол каждый день так забивает. Молорик!)
23:32 25 октября