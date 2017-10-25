23:23 25 октября | Футбол — Италия

Классный гол Бернардекски в ворота СПАЛа. Видео

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Нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески в матче 10-го тура чемпионата Италии против СПАЛа отметился эффектным голевым ударом. Форвард туринцев, обработав мяч на линии штрафной, вторым касанием отправил его в дальний угол ворот Альфреда Гомиса.

Отметим, что к 80-й минуте встречи "Ювентус" ведет со счетом 4:1.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Главное забил - типо так и надо) Мол каждый день так забивает. Молорик!)

23:32 25 октября