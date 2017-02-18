Китайцы договорились с Берлускони о покупке "Милана" за 320 миллионов евро

Китайский консорциум Sino-Europe Sports достиг договоренности с владельцем "Милана" Сильвио Берлускони о покупке 99,9% акций клуба, сообщает Gazzetta Dello Sport. Встреча между сторонами состоялась в Гонконге. Команда будет продана за 320 миллионов евро. Официально о сделке будет объявлено 3 марта.

Ранее продажа акций срывалась несколько раз из-за различных разногласий по контракту. Ожидается, что первым шагом нового руководства станет подписание долгосрочного контракта с голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой.