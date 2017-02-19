Кейта Бальде: "Давайте жить сегодняшним днем"

Нападающий "Лацио" Кейта Бальде отказывается говорить о своем будущем в римском клубе. Нынешний контракт 21-летнего сенегальца рассчитан до 2018 года, и ранее СМИ писали об интересе к игроку со стороны "Милана" и "Монако".

– Я играю довольно много в этом сезоне, – цитирует Football Italia Бальде. – Если необходимо выходить на замену и приносить результат, то я счастлив делать это. Давайте просто жить сегодняшним днем. Мое желание сейчас – отдавать все силы ради болельщиков. Благодарен им за поддержку.