Кевин Стротман: "Надеюсь, что останусь в "Роме"

Полузащитник "Ромы" Кевин Стротман заявил, что надеется подписать новый контракт с клубом. Ранее сообщалось, что в услугах голландца был заинтересован "Интер". В текущем сезоне Стротман провел 42 матча в клубных турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

– Мы сейчас обсуждаем условия моего нового контракта, – цитирует Sky Sport Стротмана. – Новый спортивный директор у нашей команды, так что все изменилось в клубе. Я чувствую себя комфортно в "Роме", меня всегда поддерживали в этой команде, особенно после серьезной травмы. У меня хорошие отношения с одноклубниками, тренером и руководством. Понятно, что если речь идет о пятилетнем контракте, придется обсуждать каждый аспект соглашения. Но все должно быть в порядке, и надеюсь, что я останусь в команде.