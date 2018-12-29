Карло Анчелотти: "Мы показываем хорошие результаты, но они не видны на фоне замечательного "Ювентуса"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после матча с "Болоньей" в рамках 19-го тура чемпионата Италии (3:2) рассказал, что его команда не раскрыла весь свой потенциал. Он добавил, что результаты неополитанцев не видны на фоне "Ювентуса".

– Сейчас довольно необычный промежуток сезона, и мы не провели никаких ярких матчей в последние дни, – приводит Football Italia слова Анчелотти. – Не думаю, что мы контролировали ход матча, так как дважды позволяли "Болонье" сравнять счет. Соперник играл очень здорово и сильно усложнил нам жизнь. Нам пришлось проявить характер, чтобы выиграть матч.



Мы двигаемся в правильном направлении. Мы показываем хорошие результаты, но они не видны на фоне замечательного "Ювентуса". Мы должны быть оптимистами, потому что ближе к вершине, чем к пятому месту.

Мы сделали все, что могли в Лиге чемпионов, но эта команда еще не успела раскрыть весь свой потенциал. Мы можем играть лучше и будем совершенствоваться.

"Наполи" занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка. "Болонья" с 13-ю очками на 18-й строчке.

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