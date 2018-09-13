17:09 | Футбол — Италия

Источник: Хедира стал одним из самых высокооплачиваемых игроков серии А

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Полузащитник "Ювентуса"  Сами Хедира, недавно подписавший новый контракт с "бьянконери", стал одним из самых высокооплачиваемых игроков серии А, утверждает известный итальянский журналист Танкреди Палмери. Зарплата 31-летнего немца, согласно новому соглашению, составляет 6 миллионов евро в год.

Таким образом, Хедира стал пятым в списке самых высокооплачиваемых футболистов Италии. Больше хавбека зарабатывают только нападающий "Ювентуса"  Криштиану Роналду (30 миллионов евро в год), форвард "Наполи"  Гонсало Игуаин (8,5 миллионов евро в год), а также игроки "старой синьоры" нападающий Пауло Дибала (7 миллионов евро в год) и полузащитник Миралем Пьянич (6,5 миллионов евро в год).

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