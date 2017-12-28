Исполнительный директор "Ромы": "Салах сам просил продать его в "Ливерпуль"

Исполнительный директор "Ромы" Умберто Гандини назвал сделку по продаже нападающего Мохамеда Салаха в "Ливерпуль" выгодной для всех сторон. Также он отметил, что новый стадион, который планируется открыть в 2020 году, сильно облегчит существование клуба.

– Новый стадион вот-вот будет готов, мы, наконец, сможем вздохнуть спокойнее, – цитирует Sky Sports Гандини. – Хотя, финансов все равно не хватает. "Рома" стала проектом Палотты и его инвесторов, что сделало клуб одним из самых важных брендов в Европе. Выиграть чемпионат? Пожалуй, на новом стадионе.

Что касается продажи Салаха, то эта сделка удовлетворяла интересы каждого. Он сам запросил трансфер и, очевидно, игрок хорошо устроился в "Ливерпуле".

Салах перешел из "Ромы" в "Ливерпуль" летом 2017 года за 42 миллиона евро. В этом сезоне 25-летний египтянин провел за "красных" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Напомним, сборная Египта, за которую выступает Салах, попала на чемпионате мира-2018 в одну группу с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.