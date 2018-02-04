"Интер" в шестой раз подряд сыграл вничью

"Интер" в матче 23-го тура чемпионата Италии поделил очки с "Кротоне" - 1:1. На гол Эдера точным ударом ответил Барберис.

Отметим, миланцы сыграли вничью в шестой раз подряд. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Интер" - "Кротоне" - 1:1 (1:0)

Голы: Эдер, 23 (1:0). Барберис, 60 (1:1).

"Интер": Ханданович, Миранда, Д`Амброзио, Шкриньяр, Далберт (Жоау Канселу, 74), Валеро, Брозович (Карамо, 77), Весино, Эдер, Кандрева (Рафинья, 64), Перишич.

"Кротоне": Кордац, Капуано, Чеккерини, Мартелла (Павлович, 58), Фараони (Симич, 85), Барберис, Мандрагора, Бенали, Тротта (Стоян, 77), Риччи, Налини.

Предупреждения: Мандрагора, 29. Эдер, 60. Бенали, 80. Риччи, 89.

Судья: Орсато.

3 февраля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".