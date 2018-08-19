"Интер" уступил "Сассуоло" в матче первого тура серии А

"Интер" с минимальным счетом проиграл "Сассуоло" (0:1) в матче 1-го тура серии А. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Доменико Берарди с пенальти.

ИТАЛИЯ. Серия А - 2018/2019

1-й тур

"Сассуоло" - "Интер" - 1:0 (1:0)

Гол: Берарди, 27 - с пенальти (1:0).

"Сассуоло": Консильи, Рожериу, Лирола, Феррари, Маньяни, Боатенг (Бабакар, 85), Бурабия (Сенси, 64), Данкан, Маньянелли, Ди Франческо (Бога, 74), Берарди.

"Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Далберт (Перишич, 46), Брозович (Карамо, 86), Весино, Икарди, Политано, Мартинес (Бальде, 69).

Предупреждения: Данкан, 6. Рожериу, 16. Миранда, 25. Весино, 54. Сенси, 90.

Судья: Мариани (Италия).

19 августа. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

В другом матче 1-го тура итальянского чемпионата "Парма" сыграла вничью с "Удинезе" (2:2).

ИТАЛИЯ. Серия А - 2018/2019

1-й тур

"Парма" - "Удинезе" - 2:2 (1:0)

Голы: Инглезе, 43 (1:0). Барилла, 59 (2:0). де Пауль, 65 - с пенальти (2:1). Фофана, 69 (2:2).

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Гальоло, Барилла, Грасси (Ригони, 66), Штулац, Силигарди (Бьябьяни, 80), Инглезе (Чераволо, 71), Ди Гаудио.

"Удинезе": Скуффет, Найтинк, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Мандрагора, Фофана, Барак (Теодорчик, 62), Мачис (Пуссетто, 80), де Пауль (Бехрами, 87), Лазанья.

Предупреждения: Лазанья, 57. Гобби, 84. Якопони, 86. Фофана, 90+3.

Судья: Кальварезе (Италия).

19 августа. Парма. Стадион "Ennio Tardini".

Еще одно противостояние 1-го тура серии А завершилось победой "Эмполи" над "Кальяри" (2:0).

ИТАЛИЯ. Серия А - 2018/2019

1-й тур

"Эмполи" - "Кальяри" - 2:0 (1:0)

Голы: Крунич, 14 (1:0). Капуто, 52 (2:0).

"Эмполи": Терраччано, Антонелли (Паскуаль, 73), Сильвестре, Расмуссен, Ди Лоренцо, Акуа, Зайц (Весели, 87), Капецци, Крунич, Капуто, Ла Гумина (Беннасер, 80).

"Кальяри": Краньо, Ликояннис, Романья, Чеппителли (Пизакане, 24), Фараго, Чигарини, Ионицэ (Черри, 73), Кастро, Барелла, Фариас (Сау, 57), Паволетти.

Предупреждения: Антонелли, 28. Романья, 44. Капецци, 66. Барелла, 76. Расмуссен, 90. Пизакане, 90+2.

Судья: Киффи (Италия).

19 августа. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

Противостояние "Болоньи" и "СПАЛа" завершилось минимальным поражением хозяев поля (0:1).

ИТАЛИЯ. Серия А - 2018/2019

1-й тур

"Болонья" - "СПАЛ" - 0:1 (0:0)

Гол: Куртич, 71 (0:1).

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Гонсалес (Фальчинелли, 72), Маттьелло, Хеландер, Джемаили, Поли (Орсолини, 78), Пульгар (Надь, 56), Паласио, Сантандер.

"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Ционек, Викари, Куртич (Вальдифиори, 83), Миссироли (Эвертон Луиз, 69), Скьяттарелла, Фарес, Лаццари (Шимич, 89), Антенуччи, Петанья.

Предупреждения: Пульгар, 20. Фарес, 45+2. Маттьелло, 64. Надь, 68. Фелипе, 81.

Удаление: Надь (Болонья), 89.

Судья: Джакомелли (Италия).

19 августа. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

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