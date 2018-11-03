19:10 | Футбол — Италия

"Интер" разгромил "Дженоа"

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"Интер" разгромил "Дженоа" в матче 11-го тура чемпионата Италии (5:0). Дублем отметился полузащитник Роберто Гальярдини

Чемпионат Италии

Серия А 

11-й тур 

"Интер" - "Дженоа" - 5:0 (2:0)

Голы: Гальярдини, 14 (1:0). Политано, 16 (2:0). Гальярдини, 49 (3:0). Жоау Мариу, 90+1 (4:0). Наингголан, 90+4 (5:0). 

"Интер": Ханданович, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Далберт, Жоау Мариу, Брозович (Наингголан, 87), Гальярдини, Перишич (Валеро, 76), Политано (Бальде, 58), Мартинес.

"Дженоа": Раду, Гюнтер, Педру Перейра, Бираски, Ромеро, Лазович, Сандру (Мигел Велозу, 58), Ромулу (Омеонга, 80), Бесса, Пандев (Пентек, 51), Куаме.

Предупреждения: Д`Амброзио, 9. Гюнтер, 18. Мартинес, 31. Сандру, 34. Мигел Велозу, 74. 

Судья: Валери.

03 ноября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

Интер - Дженоа

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