"Интер" разгромил "Дженоа" в матче 11-го тура чемпионата Италии (5:0). Дублем отметился полузащитник Роберто Гальярдини.
Чемпионат Италии
Серия А
11-й тур
"Интер" - "Дженоа" - 5:0 (2:0)
Голы: Гальярдини, 14 (1:0). Политано, 16 (2:0). Гальярдини, 49 (3:0). Жоау Мариу, 90+1 (4:0). Наингголан, 90+4 (5:0).
"Интер": Ханданович, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Далберт, Жоау Мариу, Брозович (Наингголан, 87), Гальярдини, Перишич (Валеро, 76), Политано (Бальде, 58), Мартинес.
"Дженоа": Раду, Гюнтер, Педру Перейра, Бираски, Ромеро, Лазович, Сандру (Мигел Велозу, 58), Ромулу (Омеонга, 80), Бесса, Пандев (Пентек, 51), Куаме.
Предупреждения: Д`Амброзио, 9. Гюнтер, 18. Мартинес, 31. Сандру, 34. Мигел Велозу, 74.
Судья: Валери.
03 ноября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".