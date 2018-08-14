"Интер" продлил контракт со Спаллетти

"Интер" на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Лучано Спаллетти. Соглашение между экс-наставником "Зенита" и "нерадзурри" рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, Спаллетти возглавляет "Интер" с лета 2017 года. Его предыдущий контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2018/19. В прошлом сезоне команда под руководством 59-летнего специалиста благодаря победе над "Лацио" (3:2) в 38-м туре чемпионата Италии заняла четвертое место и завоевала путевку в Лигу чемпионов. "Нерадзурри" не играли в главном еврокубковом турнире с сезона-2011/12.

Первый официальный матч в сезоне-2018/19 клуб из Милана проведет 19 августа. Соперником команды Спаллетти по игре 1-го тура чемпионата Италии станет "Сассуоло".