"Интер" отказался от аренды Эмре Мора?

"Интер" решил отказаться от аренды полузащитника дортмундской "Боруссии" Эмре Мора, утверждает Corriere dello Sport. Ранее сообщалось, что итальянский и немецкий клубы договорились об аренде 20-летнего турецкого хавбека с последующим обязательством выкупа прав на игрока за 15 миллионов евро.

По информации источника, "Интер" решил не подписывать соглашение с игроком дортмундцев, поскольку он может не вписаться в тактику команды Лучано Спаллетти. На решение итальянского клуба влияет тот факт, что "нерадзурри" не продали Ивана Перишича и Антонио Кандреву.

Напомним, Мор провел в "Боруссии" один сезон, сыграв во всех турнирах 19 матчей и забив 1 гол.