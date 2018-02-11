"Интер" обыграл "Болонью". Это первая победа команды в 2018 году

"Интер" дома обыграл "Болонью" (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев поля голами отметились Эдер и Янн Карамо. У гостей единственный мяч на счету бывшего форварда "нерадзурри" Родриго Паласио.

Отметим, что на 68-й минуте встречи "Болонья" осталась в меньшинтве. Ибраима Мбай был удален с поля за две желтые карточки. В компенсированное ко второму тайму время прямую красную карточку получил еще один игрок гостей Адам Масина.

Для миланцев эта победа стала первой в 2018 году. До этого команда Лучано Спалетти не могла выиграть в восьми матчах подряд (6 ничьих, 2 поражения). Благодаря этому результату "Интер" вернулся на третье место в турнирной таблице серии А (24 матча, 48 очков). Отставание от занимающего первое место "Наполи" составляет 15 очков.

В параллельных встречах "Дженоа" в гостях победил "Кьево" (1:0), "Сампдория" дома была сильнее "Вероны" (2:0), а "Торино" на своем поле переиграл "Удинезе" (2:0).

Чемпионат Италии

Серия А

24-й тур

"Интер" - "Болонья" - 2:1 (1:1)

Голы: Эдер, 2 (1:0). Паласио, 25 (1:1). Карамо, 63 (2:1).

"Интер": Ханданович, Миранда (Лопес, 45), Д`Амброзио, Жоау Канселу, Шкриньяр, Валеро, Брозович (Рафинья, 58), Весино, Эдер, Перишич, Карамо (Гальярдини, 73).

"Болонья": Миранте, Де Майо, Мбай, Гонсалес, Масина, Джемаили, Поли (Торосидис, 72), Пульгар, Паласио, Ди Франческо (Авенатти, 80), Орсолини (Фаллетти, 66).

Предупреждения: Паласио, 20. Мбай, 64. Д`Амброзио, 80.

Удаления: Мбай, 68. Масина, 90+5.

Судья: Валери.

11 февраля. Милан. Стадион "Сан-Сиро".

"Кьево" - "Дженоа" - 0:1 (0:0)

Гол: Лаксальт, 90+1.

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини, Бани, Бирса (Гаудино, 76), Радованович, Джаккерини (Кастро, 58), Бастьен, Депаоли, Меджорини, Инглезе (Пеллиссьер, 59).

"Дженоа": Перин, Сполли, Зуканович, Педру Перейра (Лазович, 70), Бираски, Л.Ригони, Бертолаччи, Хильемарк (Бесса, 76), Лаксальт, Пандев, Галабинов (Лападула, 45+1).

Предупреждения: Сполли, 14. Кастро, 66.

Судья: Гавиллуччи.

11 февраля. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.

"Сампдория" - "Верона" - 2:0 (0:0)

Голы: Баррето, 50 (1:0). Квальярелла, 85 - с пенальти (2:0).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Берешински, Мурру, Феррари, Баррето (Верре, 86), Линетти, Торрейра, Квальярелла, Капрари (Альварес, 72), Сапата (Ковнацки, 59).

"Верона": Николас, Вукович, Караччоло, Бюхель (Феличоли, 84), Ромулу, Валоти, Петкович (Кальвано, 66), Матос, Аронс (Верде, 59), Фарес, Кин.

Предупреждения: Берешински, 20. Фарес, 58.

Судья: Пайретто.

11 февраля. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

"Торино" - "Удинезе" - 2:0 (1:0)

Голы: Нкулу, 32 (1:0). Белотти, 66 (2:0).

"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Молинаро, Нкулу, Ринкон, Оби (Моретти, 62), Базелли, Яго Фальке, Ньянг (Ансальди, 71), Белотти (Беренгер, 88).

"Удинезе": Биссарри, Найтинк, Видмер, Дзампано, Самир, Стрюгер Ларсен (Халльфредссон, 79), Бехрами (де Пауль, 67), Янкто, Барак, Макси Лопес, Лазанья (Перица, 54).

Предупреждения: Ринкон, 58. Бурдиссо, 74. Халльфредссон, 87.

Судья: Абиссо.

11 февраля. Турин. Стадион Olimpico Grande Torino.