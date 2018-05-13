Икарди не исключил ухода из "Интера"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди отметил, что готов уйти из команды, если будет такая необходимость. В последнем матче чемпионата Италии миланцы проиграли "Сассуоло" (1:2), осложнив задачу попадания в Лигу чемпионов.

– Мы очень разочарованы, – цитирует Sky Italia Икарди. – Наш сезон начался необыкновенно, а потом мы притормозили. Но я горжусь тем, что мы сделали. Нашей целью была Лига чемпионов. Надеюсь, у нас еще будет шанс.

Я буду обсуждать свое будущее с клубом. Если так будет лучше для команды, я останусь. Могу и уйти. Всегда делаю так, как лучше для команды.