Игуаин - журналистам: "Я уже все сказал на поле"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин после матча 15-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:0) отказался от общения с журналистами. Форвард, который провел первый матч после скандального перехода из Неаполя в Турин, проводил первый матч на поле своей бывшей команды. Аргентинец забил единственный гол в этой встрече.

- Я уже все сказал на поле, - заявил Игуаин журналистам Sky Sport Italia.