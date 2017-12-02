01:35 | Футбол — Италия

Игуаин - журналистам: "Я уже все сказал на поле"

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Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин после матча 15-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:0) отказался от общения с журналистами. Форвард, который провел первый матч после скандального перехода из Неаполя в Турин, проводил первый матч на поле своей бывшей команды. Аргентинец забил единственный гол в этой встрече.

- Я уже все сказал на поле, - заявил Игуаин журналистам Sky Sport Italia.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

возможно, он не выходил на поле в Неаполе?

01:52

rotor

В прошлом cезоне же уже играл против Наполи в Неаполе и даже забивал. Нет ли фактической ошибки?:)

01:42