Игрок "Кьево" повторил жест Моуринью, за который он был дисквалифицирован

Защитник "Кьево" Фабрицио Каччаторе был недоволен судейством в матче чемпионата Италии против "Ювентуса" (0:2). На 60-й минуте встречи игрок обороны получил удар в спину, в связи с этим арбитр Фабио Мареска не остановил игру, дав "старой синьоре" провести атаку. Однако перед угловым ударом судья попросил футболиста покинуть поле для того, чтобы ему оказали медицинскую помощь.

После этого Каччаторе побежал за боковую линию и скрестил руки – сначала перед собой, а потом и за спиной. Рефери заметил это удалил футболиста.

Отметим, что этот жест известен в Италии благодаря Жозе Моуринью, который ранее работал в "Интере". В 2010 году португалец показал его во время игры с "Сампдорией". Он намекал на то, что судья убивает сине-черных. После того эпизода Моуринью получил дисквалификацию.