Хуан Куадрадо: "Каждый день узнаю что-то новое от Роналду"

Нападающий "Ювентуса" Хуан Куадрадо заявил, что считает своего одноклубника форварда Криштиану Роналду отличным человеком.

- Все знают, что Роналду является профессионалом, - приводит слова Куадрадо Football Italia. - Он - особенный человек с большим сердцем. Я каждый день узнаю от него что-то новое. Мы должны учиться у него стремлению к победе и достижению целей. Он - отличный спортсмен, отличный футболист. Все, что он выиграл, - это плоды его труда.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года. Он провел 15 матчей за туринский клуб, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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