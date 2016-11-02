Хиддинк может возглавить "Интер"

Новым главным тренером "Интера" может стать голландский специалист Гус Хиддинк, информирует Sky Sports. Экс-наставник сборной России, которому на следующей неделе исполняется 70 лет, является одним из кандидатов на вакантный пост наряду с бывшим тренером "Пармы" и "Лацио" Стефано Пиоли.

Напомним, вчера миланский клуб объявил об увольнении с поста главного тренера Франка де Бура, который только летом возглавил команду. На данный момент миланцы занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 14 очков.