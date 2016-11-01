"Интер" объявил об отставке де Бура

"Интер" на официальном сайте объявил об увольнении Франка де Бура с поста главного тренера. Руководство черно-синих приняло решение о смене наставника из-за неудовлетворительных результатов. Временно исполняющим обязанности назначен Стефано Векки, который и выведет команду на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Саутгемптона". Дальнейшая информация о тренерских перестановках "Интер" сделает позже.

Напомним, де Бур возглавил "Интер" летом этого года, заменив Роберто Манчини. На данный момент миланцы занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 14 очков.