Гонсало Игуаин: "Факты говорят, что я был прав, перейдя в "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин считает, что поступил верно, когда перешел в туринский клуб из "Наполи". При этом аргентинец поблагодарил клуб из Неаполя за проведенные там годы.

– У меня прекрасные воспоминания о "Наполи", нет никаких претензий к клубу, – цитирует Corriere dello Sport Игуаина. – Всегда буду благодарен Неаполю. Только там мне предложили контракт, когда я решил уйти из "Реала". Никогда этого не забуду. Не забуду три изумительных года. Думаю, что в Неаполе достаточно много людей, которые меня любят за все, что я сделал. Но есть и те, кто меня ненавидит. Меня это не волнует. Меня касается только то, что я сделал для команды. Я профессионал и сделал правильный выбор. Было трудно, я сталкивался с разными слухами. И это было очень и очень сложное решение. Но я понял, что "Ювентус" очень хочет меня заполучить. Если не рискуешь, то сложно что-то заполучить. И я решил рискнуть. Результаты "Ювентуса" говорят о моей правоте. Я ничего не боюсь. Сказал, что должен это сделать, и сделал. Выбор был непростым.