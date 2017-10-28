Гонсало Игуаин: "Это моя судьба – забить 100-й гол на "Сан-Сиро"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин после победы над "Миланом" (2:0) сказал, что его команда заслуженно обыграла соперника. В этой встрече аргентинский форвард забил 100-й и 101-й мячи в серии А.

– Когда отменили гол в ворота СПАЛа, мы (команда. – Прим. "СЭ") решили, что моя судьба – забить сотый мяч на "Сан-Сиро", – цитирует Sky Sport Italia Игуаина. – Возможно, "Милан" начал матч лучше, но мы были сильнее как команда. Думаю, мы одержали заслуженную победу.

Тренер говорил, что игра на "Сан-Сиро" никогда не заканчивается до финального свистка. Он был абсолютно прав – мы сохраняли концентрацию все 90 минут и допустили только одну ошибку, когда мяч попал в штангу. Теперь мы должны сосредоточиться на матче Лиги чемпионов в Лиссабоне (против "Спортинга". – Прим. "СЭ").

Игуаин выбил сотню. И уволил Монтеллу?