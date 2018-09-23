Гол Ригони спас "Аталанту" от поражения в матче с "Миланом"

"Милан" сыграл вничью с "Аталантой" (2:2) в матче 5-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев отличились Гонсало Игуаин и Джакомо Бонавентура.

У "Аталанты" голы в активе Алехандро Гомеса и арендованного у "Зенита" Эмилиано Ригони, который сравнял счет в конце игры. С пятью очками команды делят 12-13-е места.

В следующем туре "Аталанта" примет "Торино", а "Милан" на выезде сыграет с "Эмполи".

Чемпионат Италии

Серия А

6-й тур

"Милан" - "Аталанта" - 2:2 (1:0)

Голы: Игуаин, 2 (1:0). Гомес, 54 (1:1). Бонавентура, 61 (2:1). Ригони, 90+1 (2:2).

"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия (Абате, 67), Билья, Бонавентура (Бакайоко, 74), Кессье, Игуаин, Сусо, Хакан Чалханоглу (Самуэль Кастильехо, 85).

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Толой, Гозенс (Иличич, 76), Кастань, де Рон, Пашалич (Д.Сапата, 46), Фройлер, Гомес, Барроу (Ригони, 46).

Предупреждения: Калабрия, 51. Игуаин, 65. Гомес, 78.

Судья: Довери (Италия).

23 сентября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza"

Все о чемпионате Италии - здесь.

Турнирная таблица чемпионата.