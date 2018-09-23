Гол Ригони спас "Аталанту" от поражения в матче с "Миланом"

"Милан" сыграл вничью с "Аталантой" (2:2) в матче 5-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев отличились Гонсало Игуаин и Джакомо Бонавентура.
У "Аталанты" голы в активе Алехандро Гомеса и арендованного у "Зенита" Эмилиано Ригони, который сравнял счет в конце игры. С пятью очками команды делят 12-13-е места.
В следующем туре "Аталанта" примет "Торино", а "Милан" на выезде сыграет с "Эмполи".
Чемпионат Италии
Серия А
6-й тур
"Милан" - "Аталанта" - 2:2 (1:0)
Голы: Игуаин, 2 (1:0). Гомес, 54 (1:1). Бонавентура, 61 (2:1). Ригони, 90+1 (2:2).
"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия (Абате, 67), Билья, Бонавентура (Бакайоко, 74), Кессье, Игуаин, Сусо, Хакан Чалханоглу (Самуэль Кастильехо, 85).
"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Толой, Гозенс (Иличич, 76), Кастань, де Рон, Пашалич (Д.Сапата, 46), Фройлер, Гомес, Барроу (Ригони, 46).
Предупреждения: Калабрия, 51. Игуаин, 65. Гомес, 78.
Судья: Довери (Италия).
23 сентября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza"
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/