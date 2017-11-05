Гол Маноласа принес "Роме" победу над "Фиорентиной", "Наполи" не забил "Кьево"

В матче 12-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле уступила "Роме" – 2:4. На голы Жордана Верету и Джованни Симеоне (сына наставника "Атлетико" Диего Симеоне) римляне ответили дублем Жерсона и мячами Костаса Маноласа и Диего Перотти. "Волки" остались на пятом месте в турнирной таблице, "фиалки" опустились на девятую строчку.

В другом поединке "Наполи" на выезде сыграл вничью с "Кьево" (0:0). Несмотря на осечку, неаполитанцы лидируют в серии А, но их отрыв от идущего вторым "Ювентуса" сократился до одного очка. "Летающие ослы" поднялись на десятую позицию.

Чемпионат Италии

Серия А

"Фиорентина" – "Рома" – 2:4 (2:2)

"Кьево" – "Наполи" – 0:0