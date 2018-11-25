Гол Бруну Алвеша помог "Парме" победить "Сассуоло"

В матче 13-го тура чемпионата Италии "Парма" обыграла "Сассуоло" со счетом 2:1. Победный мяч хозяев забил бывший защитник "Зенита" Бруну Алвеш.
Чемпионат Италии
Серия А
13-й тур
"Парма" – "Сассуоло" – 2:1 (2:1)
Голы: Жервинью, 6 (1:0). Бруну Алвеш, 25 (2:0). Бабакар, 36 – с пенальти (2:1).
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Бастони (Гаццола, 81), Барилла, Скоццарелла (Штулац, 87), Грасси, Жервинью, Силигарди (Бьябьяни, 66), Инглезе.
"Сассуоло": Консильи, Марлон, Рожериу, Феррари, Маньяни, Боатенг (Джуричич, 60), Бурабия, Данкан (Матри, 78), Маньянелли (Сенси, 60), Бабакар, Берарди.
Предупреждения: Инглезе, 20. Бруну Алвеш, 36. Бастони, 39. Данкан, 62. Марлон, 82. Феррари, 88. Консильи, 90+3.
Судья: Валери (Италия).
25 ноября. Парма. Стадион Ennio Tardini.