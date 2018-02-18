Гол Аллана принес "Наполи" победу над СПАЛ

"Наполи" обыграл СПАЛ в матче 25-го тура чемпионата Италии - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету полузащитника Аллана.

В других играх "Беневенто" был сильнее "Кротоне" - 3:2, одержав третью победу в чемпионате, а "Болонья" переиграла "Сассуоло" - 2:1.

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

"Наполи" - СПАЛ - 1:0 (1:0)

Гол: Аллан, 6 (1:0).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Зелиньски, 71), Аллан, Жоржинью (Диавара, 90+1), Кальехон (Рог, 86), Мертенс, Инсинье.

СПАЛ: Мерет, Фелипе, Драме (Коста, 62), Саламон, Викари, Куртич, Вивиани, Скьяттарелла, Грасси (Флоккари, 75), Лаццари, Антенуччи (Палоски, 82).

Предупреждения: Куртич, 40. Хамшик, 64. Фелипе, 77. Коста, 83. Саламон, 85.

Судья: Гавиллуччи.

18 февраля. Неаполь. Стадион "San Paolo".

"Беневенто" - "Кротоне" - 3:2 (1:1)

Голы: Крочата, 11 (0:1). Сандру, 37 (1:1). Виола, 65 (2:1). Бенали, 73 (2:2). Диабате, 89 (3:2).

"Беневенто": Пуджони, Венути, Тошка, Джимсити, Летиция (Санья, 46), Виола, Сандру, Джуричич (Диабате, 77), Кода, Париджини (Йеммелло, 65), Бриньола.

"Кротоне": Кордац, Капуано, Айети (Барберис, 57), Чеккерини, Мартелла, Фараони, Мандрагора, Бенали, Крочата (Будимир, 50), Риччи (Тротта, 80), Налини.

Предупреждения: Кода, 25. Летиция, 32. Бриньола, 58. Будимир, 66. Джуричич, 67. Бенали, 75. Сандру, 80.

Судья: Рокки.

18 февраля. Беневенто. Стадион Stadio Ciro Vigorito.

"Болонья" - "Сассуоло" - 2:1 (1:1)

Голы: Поли, 12 (1:0). Бабакар, 38 (1:1). Пульгар, 88 (2:1).

"Болонья": Миранте, Торосидис (Хеландер, 83), Де Майо, Крафт, Гонсалес, Джемаили (Крейчи, 71), Поли, Пульгар, Фаллетти (Авенатти, 54), Дестро, Ди Франческо.

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Гольданига, Лирола, Миссироли (Пьерини, 90+4), Данкан (Маццителли, 70), Маньянелли, Бабакар (Рагуза, 86), Берарди, Политано.

Предупреждения: Пелузо, 29. Де Майо, 37. Гольданига, 60. Рагуза, 90+3.

Удаление: Гольданига (Сассуоло), 86.

Судья: Тальявенто.

18 февраля. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".