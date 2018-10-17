21:51 17 октября | Футбол — Италия

Генеральный менеджер "Фламенго" сообщил о переходе Пакеты в "Милан"

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Полузащитник "Фламенго" Лукас Пакета станет игроком "Милана", сообщил генеральный менеджер бразильского клуба Бруну Спиндел.

- Со стратегической точки зрения это правильное решение для "Фламенгу". Это создает стратегические отношения, - цитирует менеджера Footbal Italia. - Играть в Европе - это мечта для многих игроков. Мы не могли этого дать ему. Здесь он не может играть с Месси, Роналду, Неймаром и другими.

Бразилец станет игроком "Милана" в январе, когда откроется трансферное окно. 21-летний футболист в текущем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Бразилии и забил девять мячей при двух голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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