Генеральный менеджер "Фламенго" сообщил о переходе Пакеты в "Милан"

Полузащитник "Фламенго" Лукас Пакета станет игроком "Милана", сообщил генеральный менеджер бразильского клуба Бруну Спиндел.

- Со стратегической точки зрения это правильное решение для "Фламенгу". Это создает стратегические отношения, - цитирует менеджера Footbal Italia. - Играть в Европе - это мечта для многих игроков. Мы не могли этого дать ему. Здесь он не может играть с Месси, Роналду, Неймаром и другими.

Бразилец станет игроком "Милана" в январе, когда откроется трансферное окно. 21-летний футболист в текущем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Бразилии и забил девять мячей при двух голевых передачах.

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