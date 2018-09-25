Гендиректор "Дженоа": "Росси - уникально честный игрок. Проваленная допинг-проба - недоразумение"

Генеральный директор "Дженоа" Джорджо Перинетти заявил, что Джузеппе Росси является уникально честным игроком. Он отметил, что проваленный допинг-тест скорее всего недоразумение.

- Джузеппе - игрок уникальной честности, поэтому мы убеждены, что он сможет доказать свою невиновность, - приводит Football Italia слова Перинетти. - Это скорее всего недоразумение. У нас уже были случаи, когда игроки принимали лекарства по совершенно иной причине, не из-за желания увеличить спортивную производительность. В любом случае, мы полностью убеждены, что он может доказать, что ничего не знал об этом.

Проба была взяла после матча с "Беневенто" в мае. Вещество, найденное у форварда обычно содержится в глазных каплях. Но, как отмечается, Росси их не использовал.

Футболисту грозит годичная дисквалификация.

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