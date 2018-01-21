Франк Кессье: "Я учусь у Гаттузо"

Полузащитник "Милана" Франк Кессье после матча 21-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (2:1) подчеркнул, что эта победа очень важна для его команды. Отметим, что хавбек в минувшей встрече оформил дубль.

– Это очень важная победа для "Милана", – сказал для Mediaset Premium Кессье. – Я доволе, что мне удалось сделать дубль, но мы должны продолжать усердно работать, чтобы быть готовыми к следующему матчу.

Гаттузо? Он был великим чемпионом. Моя карьера футболиста только началась и мне нужно многому учиться у Дженнаро, чтобы расти. Я счастлив и должен продолжать в том же духе.