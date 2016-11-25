Франческо Тотти: "С чего бы мне прекращать карьеру?"

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти не планирует завершать карьеру в ближайшее время. Контракт 40-летнего форварда с римлянами истекает в конце сезона.

– Я ничего не берусь предсказывать, – цитирует Sky Italia Тотти. – Мы все видим, что в футболе происходит много самых неожиданных вещей. Особенно часто появляются разные разговоры, когда дела складываются не очень удачно. Каждый может говорить все, что он думает. Я уверен в своей психологии, в своем организме. Могу еще многого добиться. С чего бы мне прекращать карьеру?