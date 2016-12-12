"Фиорентина" обыграла "Сассуоло", Калинич оформил дубль

"Фиорентина" в матче 16-го тура чемпионата Италии обыграла "Сассуоло" со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий Никола Калинич.
Чемпионат Италии
Серия А
16-й тур
"Фиорентина" - "Сассуоло" - 2:1 (2:0)
Голы: Калинич, 10 (1:0). Калинич, 39 (2:0). Ачерби, 76 (2:1).
"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Оливера, Сальседо, Бадель, Иличич (Тельо, 69), Весино, Калинич, Бернардески (Санчес, 87), Кьеза (Милич, 90+4).
"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Гаццола (Лирола, 62), Пелузо, Ачерби, Маньянелли, Пеллегрини, Сенси (Йеммелло, 67), Дефрель, Рагуза, Риччи.
Предупреждения: Сальседо, 20. Пелузо, 64. Астори, 67. Калинич, 90+3.
Судья: Фаббри.
12 декабря. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/