23:03 12 декабря | ФУТБОЛ — Италия

"Фиорентина" обыграла "Сассуоло", Калинич оформил дубль

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"Фиорентина" в матче 16-го тура чемпионата Италии обыграла "Сассуоло" со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий Никола Калинич.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур 

"Фиорентина" - "Сассуоло" - 2:1 (2:0)

Голы: Калинич, 10 (1:0). Калинич, 39 (2:0). Ачерби, 76 (2:1).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Оливера, Сальседо, Бадель, Иличич (Тельо, 69), Весино, Калинич, Бернардески (Санчес, 87), Кьеза (Милич, 90+4).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Гаццола (Лирола, 62), Пелузо, Ачерби, Маньянелли, Пеллегрини, Сенси (Йеммелло, 67), Дефрель, Рагуза, Риччи.

Предупреждения: Сальседо, 20. Пелузо, 64. Астори, 67. Калинич, 90+3. 

Судья: Фаббри.

12 декабря. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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