"Фиорентина" и "Кальяри" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Италии (1:1). Голом в составе хозяев поля отметился полузащитник Жордан Верету, у гостей отличился нападающий Леонардо Паволетти.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Фиорентина" - "Кальяри" - 1:1 (0:0)

Голы: Верету, 60 - с пенальти (1:0). Паволетти, 69 (1:1).

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Верету, Фернандес, Жерсон (Эйсерик, 78), Симеоне (Влахович, 86), Пьяца (Миральяс, 70), Кьеза.

"Кальяри": Краньо, Пизакане, Чеппителли, Фараго, Падоин, Ионицэ, Кастро (Дессена, 90), Жоау Педру, Барелла, Брадарич, Черри (Паволетти, 62).

Предупреждения: Ионицэ, 41. Барелла, 59.

Судья: Джакомелли.

21 октября. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

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