23:45 22 апреля | ФУТБОЛ — Италия

"Фиорентина" и "Интер" забили девять мячей

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"Фиорентина" в матче 33-го тура чемпионата Италии победила "Интер" со счетом 5:4. Дубль, в том числе победный гол, на счету Хумы Бабакара. Нападающий гостей Мауро Икарди оформил хет-трик.

"Интер" и "Фиорентина" - соседи по турнирной таблице. Команды занимают 7-е и 8-е места соответственно.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур 

"Фиорентина" - "Интер" - 5:4 (1:2)

Голы: Весино, 23 (1:0). Перишич, 28 (1:1). Икарди, 34 (1:2). Астори, 62 (2:2). Весино, 64 (3:2). Бабакар, 70 (4:2). Бабакар, 79 (5:2). Икарди, 88 (5:3). Икарди, 90+1 (5:4). 

Нереализованный пенальти: Бернардески (Фиорентина), 52 (вратарь)

"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович (Сальседо, 55), Милич, Валеро, Санчес, Бадель, Весино, Бабакар, Тельо (Кристофоро, 82), Бернардески (Иличич, 58).

"Интер": Ханданович, Миранда, Нагатомо (Эдер, 73), Д`Амброзио, Медель, Кандрева, Кондогбья (Брозович, 76), Жоау Мариу, Гальярдини, Перишич, Икарди.

Предупреждения: Астори, 75. Санчес, 78. 

Судья: Валери.

22 апреля. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Pablo_75

И как бы из ничего. В начале совершенно не казалось что возможно такое. И жаль, что Интер не забил, 5:5 - была бы абсолютная сказка.

00:00

freak

Феерия

23:53 22 апреля