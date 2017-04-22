"Фиорентина" и "Интер" забили девять мячей

"Фиорентина" в матче 33-го тура чемпионата Италии победила "Интер" со счетом 5:4. Дубль, в том числе победный гол, на счету Хумы Бабакара. Нападающий гостей Мауро Икарди оформил хет-трик.
"Интер" и "Фиорентина" - соседи по турнирной таблице. Команды занимают 7-е и 8-е места соответственно.
Чемпионат Италии
Серия А
33-й тур
"Фиорентина" - "Интер" - 5:4 (1:2)
Голы: Весино, 23 (1:0). Перишич, 28 (1:1). Икарди, 34 (1:2). Астори, 62 (2:2). Весино, 64 (3:2). Бабакар, 70 (4:2). Бабакар, 79 (5:2). Икарди, 88 (5:3). Икарди, 90+1 (5:4).
Нереализованный пенальти: Бернардески (Фиорентина), 52 (вратарь)
"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович (Сальседо, 55), Милич, Валеро, Санчес, Бадель, Весино, Бабакар, Тельо (Кристофоро, 82), Бернардески (Иличич, 58).
"Интер": Ханданович, Миранда, Нагатомо (Эдер, 73), Д`Амброзио, Медель, Кандрева, Кондогбья (Брозович, 76), Жоау Мариу, Гальярдини, Перишич, Икарди.
Предупреждения: Астори, 75. Санчес, 78.
Судья: Валери.
22 апреля. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/
Pablo_75
И как бы из ничего. В начале совершенно не казалось что возможно такое. И жаль, что Интер не забил, 5:5 - была бы абсолютная сказка.
00:00
freak
Феерия
23:53 22 апреля