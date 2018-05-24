Филиппо Индзаги может возглавить "Болонью"

Новым главным тренером "Болоньи" может стать Филиппо Индзаги. Сейчас специалист работает с "Венецией".

Как сообщает Il Resto del Carlino, "Болонья" уволит с поста главного тренера Роберто Донадони. Клубу придется заплатить неустойку в 4,3 миллиона евро. Индзаги возглавит "Болонью" после того, как сыграет с "Венецией" в плей-офф за выход в серию А.

В прошедшем сезоне "Болонья" заняла 15-е место в чемпионате Италии.