Фелипе Андерсон: "СМИ игнорируют даже фантастические игры "Лацио", но игрокам все равно"

Нападающий "Лацио" Фелипе Андерсон считает, что итальянские СМИ намеренно игнорируют хорошие матчи его команды. Тем не менее, его эта ситуация не беспокоит. Также он отметил, что хочет сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира-2018.

- Когда "Лацио" проводит фантастические игры, никто действительно не говорит о нас, но нам все равно, что происходит за пределами стадиона, - цитирует Football Italia Андерсона. - Мы знаем, что те, кто признает хороший футбол, ценят нас, и мы довольны тем, что делаем.

Играть на чемпионат мира - моя цель, но я знаю, что прежде всего нужно сделать все, что в моих силах, в "Лацио", чтобы добиться попадания в сборную. После позитивного первого года в серии А было сложно вновь проявить себя, потому что защитники разобрали мою игру.