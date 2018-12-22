Эузебио Ди Франческо: "Не хотел бы встречаться с Роналду в ближайшем матче"

Главный тренер "Ромы" Эузебио Ди Франческо надеется, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит предстоящий матч туринцев против его команды. По его словам, португалец несет наибольшую угрозу для римлян.

– Криштиану Роналду – угроза номер один, – цитирует AFP Ди Франческо. – Он может ничего не решать минут 35, а потом неожиданно совершить феноменальное действие, исполнить фокус. Такого игрока тренерам очень тяжело заменять, потому что он способен решить исход матча, когда захочет. Очевидно, я не хотел бы с ним сталкиваться в ближайшей игре.