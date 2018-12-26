Эусебио Ди Франческо: "Рома" находится на правильном пути"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после победы над "Сассуоло" в матче 18-го тура чемпионата Италии (3:1) заявил, что его команда находится на правильном пути. 49-летний специалист также заявил, что чувствует поддержку со стороны руководства римского клуба.

- Возможно, это был один из наших лучших матчей в сезоне, - приводит слова Ди Франческо Football Italia. - Может быть, даже самый лучший, если учитывать количество созданных нами моментов. "Рома" находится на правильном пути. Все игроки работают вместе и формируют единое целое. Увольнение? Я всегда чувствовал только поддержку со стороны руководства клуба. Да, тренер оказывается в центре внимания, когда у команды нет результата. Но я к этому всегда готов.

"Рома" занимает 7-е место в чемпионате Италии, имея в активе 27 очков.

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