"Эмполи" уволил Андреаццоли в день его 65-летия

Аурелио Андреаццоли уволен с поста главного тренера "Эмполи", сообщает официальный сайт клуба. Это произошло день, когда специалисту исполнилось 65 лет.

О преемнике Андреаццоли пока не сообщается. По данным итальянских СМИ, им станет Джузеппе Якини.

"Эмполи" занимает 18-е место в чемпионате Италии, имея в активе шесть очков в 11 матчах. Команда одержала только одну победу. В прошлом туре тосканский клуб уступил "Наполи" (1:5).

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