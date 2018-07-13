Экс-президент "Реала": "В "Ювентусе" Роналду будет сложнее"

Бывший президент "Реала" Лоренсо Санс считает, что Криштиану Роналду поступил не очень грамотно, перейдя в "Ювентус". При этом он не удивился этому шагу.

– Это казалось предсказуемым, – цитирует A Bola Санса. – Очень жаль, потому что мы потеряли отличного игрока. Однако это было его решением. "Реал" теряет отличного нападающего, игрока, без которого он больше не лучшая команда в мире. Но "Ювентус" нельзя сравнивать с "Реалом". Итальянский футбол намного сложнее, там больше обороняющихся команд. Так что Криштиану будет сложнее. Однако он взрослый, сам понимает, что делает.