Экс-голкипер "Ромы": "Алиссон - Месси среди вратарей"

Экс-голкипер "Ромы" Роберто Негрисоло считает, что нынешний вратарь римского клуба Алиссон стоит дороже 50 миллионов евро, которые за него предлагает "ПСЖ". 74-летний ветеран, посоветовал "волкам" сохранить футболиста и сравнил его с Лионелем Месси.

– Не будьте глупцами, Алиссон стоит гораздо больше 50 миллионов евро, – цитирует Il Romanista слова Негрисоло. – Все давно поняли, что этот парень – феномен. Он – Месси среди вратарей, потому что у них схожие менталитеты. Алиссон может стать героем эпохи.

Его нельзя сравнивать с Доннаруммой. Я бы сравнил Алиссона с Дино Дзоффом. Поверьте, я разбираюсь во вратарях. Алиссон будет крут как минимум еще 10 лет. "Роме" нужно сохранить его.